Drei Gersthofer Landkreismeister

Während in Tokyo die Leichtathletik-Weltmeisterschaft stattfindet, nahmen die Kinder und Jugendlichen der Leichtathletik-Abteilung des TSV Gersthofen bei der Landkreismeisterschaft teil. Am vergangenen Samstag gingen 31 Athletinnen und Athleten aus fast allen Altersklassen in Horgau bei den 42. Landkreismeisterschaften im Dreikampf, bestehend aus Sprint, Schlagballwurf und Weitsprung, oder auch im 800 Meter Lauf an den Start.

Lisa Unger (W9) wurde nach 2024 erneut Landkreismeisterin im Dreikampf, während Franka Bechtel (W9) den dritten Platz belegte. Konstantin Schlegel (M9) schaffte es auf den zweiten Platz im Dreikampf, auf Platz vier landete Alexander Haas (M9). Beim 800 Meter Lauf belegten die beiden Zwillinge Aaron und Clara Hodapp (M/W8) jeweils den zweiten Platz, dicht gefolgt von Quirin Grasse (M8), der auf Platz drei landete. Franka Bechtel (W9) war nicht nur im Dreikampf erfolgreich, sondern belegte auch nach zwei Stadionrunden den zweiten Platz. Alexander Haas (M9) erlief beim 800 Meter Lauf den dritten Platz, knapp vor Philipp Proißl (M9), der den 4. Platz erreichte.

Gersthofer Leichtathletinnen sammeln in allen Altersklassen Pokale

Die U12 startete mit insgesamt neun Athletinnen und Athleten in den Wettkampf. Hier tat sich Arthur Mielke mit seinem dritten Platz beim 800 Meter Lauf hervor, bei den Mädchen konnten Nora Leute und Sophia Jung mit Plätzen unter den Top Zehn punkten und Marco Seidel (M11) sicherte sich im 800 Meter Lauf in seiner Altersklasse die Silbermedaille. In der Altersklasse W13 belegten im Dreikampf Anne Köpf einen achten Platz und Miriam Schwarz den zweiten Platz. Letztere nahm im Anschluss auch noch am 800 Meter Lauf teil und erzielte dort einen dritten Platz.

In der gleichen Altersklasse startete Sebastian Karl und landete auf dem ersten Rang. Auch über die 800m fuhr er den ersten Platz ein, sodass er als zweifacher Landkreismeister mit zwei Pokalen den Nachhauseweg antrat. In der Altersklasse W14 nahm Kim Cramer als einzige Athletin des TSV Gersthofen teil und sicherte sich die Landkreismeisterschaft in ihrer Altersklasse. (AZ)