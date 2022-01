Ein Deuringer kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Plus A-Klasse West: Dominik Bröll übernimmt bei SpVgg

Die SpVgg Deuringen steht derzeit auf Platz drei der Fußball-A-Klasse West und liegt noch bestens im Rennen um den Aufstieg. Trotzdem vermeldet der Klub aus dem Leitershofer Ortsteil für die kommende Saison einen neuen Chefanweiser. Ab dem Sommer wird Dominik Bröll den bisherigen Trainer Maximilian Schlicker ablösen.