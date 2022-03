Corona grätscht dazwischen

Plus Wie geht es im Amateurfußball mit den ständigen Ausfällen durch Quarantäne weiter? Droht ein erneuter Abbruch der Saison?

Noch bevor es bei den Amateurkickern in den unteren Klassen nach der Winterpause richtig losgeht, geht es schon los: Absagen wegen Corona, Streit um Nichtabsagen trotz Coronafällen. Kurios: Als die Fußballsaison stillgelegt war, war kaum jemand infiziert. Inzwischen hat sich die Omikron-Variante durch die Reihen gefräst. In jeder Mannschaft fallen Spieler für zehn Tage aus, weil sie positiv getestet wurden – ganz egal, ob sie Symptome zeigen oder nicht.