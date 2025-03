Cosmos Aystetten verliert trotz Führung

„Am Ende hat uns vielleicht die Energie gefehlt“, suchte Patrick Wurm nach dem Abpfiff eine Erklärung für die Niederlage in Oberweikertshofen. Wurm war enttäuscht ob der Niederlage, aber nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Mit 1:2 hat der SV Cosmos Aystetten in Oberweikertshofen verloren und steckt somit weiter mittendrin im Abstiegskampf.

140 Zuschauende sahen im Oberweikertshofer Waldstadion zunächst die zu erwartende kampfbetonte Partie. Beide Teams wollten gewinnen und setzten nicht die ganz großen spielerischen Akzente, was auch an den Platzverhätnissen lag: „Der Platz war nicht ideal“, sagte Wurm nach der Partie, was aber nicht der Grund für die Niederlage war.

Aystetten wird ausgekontert

In die Partie startete seine Mannschaft gut und erspielte sich in einem ausgeglichenen Spiel mehrere Tormöglichkeiten, allerdings keine Großchancen. Die Cosmonauten ließen wenige Offensivaktionen des Heimteams zu und gingen noch vor der Pause in Führung. Nach 37 Minuten verwandelte Top-Torjäger Stefan Simonovic einen Strafstoß zur 1:0-Führung. Direkt im Anschluss hatten die Cosmonauten erst Glück, als Oberweikertshofen den Ausgleich verpasste und dann Pech, als sie eine gute Gelegenheit vergaben, auf 2:0 zu erhöhen. Das rächte sich kurze Zeit später, denn dem Heimteam gelang in der 43. Spielminute durch Christoph Sdzuj der 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang sah das Publikum eine kampfbetonte Partie, in der sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten. Kurz nach der Pause hatte Aystetten die Gelegenheit auf die erneute Führung, erspielte sich danach jedoch keine zwingenden Chancen mehr.

Nachdem man im Vorwärtsgang den Ball verlor, wurde Aystetten in der 69. Spielminute schließlich ausgekontert. Antonios Masmanidis schloss den Angriff ab, nachdem er den Ball von der Außenbahn zugespielt bekommen hatte. Dann probierten die Cosmonauten noch einmal, das Spiel an sich zu reißen, aber ein Aystetter Vorstoß kurz vor Schluss brachte nicht den gewünschten Ertrag, und weitere Großchancen erspielte man sich nicht mehr. „Es hat nicht sollen sein. Uns haben das Glück und der letzte Wille gefehlt“, sagt Wurm zur zweiten Halbzeit seiner Mannschaft und blickt nach vorn: „Wir müssen jetzt weitermachen und schauen, dass wir nächste Woche die Punkte zu Hause holen.“ Am Sonntag um 15 Uhr empfängt sein Team dann den SV Manching.