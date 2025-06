„Spiel kam eher zufällig zustande“: Sandro Wagner feiert seine Premiere als FCA-Trainer in Gersthofen

„Das Telefon brennt!“ , sagt Rico Kornisch. Seit Tagen ist der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Gersthofen damit beschäftigt, das erste Highlight der neuen Saison zu organisieren. Seit bekannt wurde, dass der Bundesligist FC Augsburg am Samstag, 12. Juli, (Anpfiff 14 Uhr) sein erstes Testspiel der Vorbereitung in der Gersthofer Sportarena bestreitet, laufen die Vorbereitungen im Turbomodus. Nach Begehungen mit der Polizei und dem Ordnungsamt wurden 3000 Zuschauer für dieses Spiel zugelassen. Drei Eingänge werden dafür zur Verfügung gestellt.

Nur 3000 Eintrittskarten für das Spiel des FCA in Gersthofen

„Das Spiel kam eher zufällig zustande“, freut sich Kornisch, dass der TSV Gersthofen in den Genuss des ersten Auftritts des neuen Trainers Sandro Wagner kommt. „Nachdem der FCA letztes Jahr in Dinkelscherben gute Erfahrungen gemacht hat, wollte man erneut in unmittelbarer Nähe zur Stadt Augsburg bleiben und hat nach einem Ort gesucht, den man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Da hat man bei uns angefragt“, berichtet Kornisch, der nach Rücksprache mit dem Präsidium sofort zugesagt hat. „Dass die Einnahmen nach Abzug aller Unkosten geteilt werden und der TSV Gersthofen das Catering übernehmen darf, ist ebenfalls eine großartige Sache“, so der TSV-Fußball-Boss.

Bereits am Dienstag, 24. Juni, ist der exklusive Mitglieder-Vorverkauf gestartet, bei dem Mitglieder bis zu zwei Tickets erwerben können. Je nach Verfügbarkeit gehen die Karten ab Freitag, 27. Juni, dann in den freien Verkauf (bis zu vier Tickets pro Fan). Außerdem soll beim Spiel in Gersthofen das neue Auswärtstrikot vorgestellt werden. Aus diesem Grund wird es einen Merchandise-Stand und auf dem großen Kunstrasenfeld eine Eventfläche geben, bei der auch Familien mit Kindern auf ihre Kosten kommen werden.

In der Gersthofer Sportarena herrscht freie Platzwahl. Es steht lediglich ein kleines Sitzplatz-Kontingent zur Verfügung, das ausschließlich nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben wird. „Eine Reservierung ist nicht möglich“, heißt es aus den Reihen der Organisatoren. Einlass ist ab 12 Uhr. Da es vor Ort in unmittelbarer Nähe des Erlebnisbades „Gerfriedswelle“ keine Parkmöglichkeiten gibt, steht für die Inhaber von Tickets der neue Festplatz zur Verfügung. „Es wird keine Tageskasse geben“, weist Rico Kornisch darauf hin, dass die Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro (Ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 14 Jahren 5 Euro) nur über den Online-Ticketshop unter shop.fcaugsburg.de sowie in der FCA-Geschäftsstelle (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90) und im Fanshop in der Maximilianstraße erhältlich sind. Bereits am Dienstag, 24. Juni, ist der exklusive Mitglieder-Vorverkauf gestartet, bei dem Mitglieder bis zu zwei Tickets erwerben können. Je nach Verfügbarkeit gehen die Karten ab Freitag, 27. Juni, dann in den freien Verkauf (bis zu vier Tickets pro Fan).

Torjäger Fabian Bühler bleibt in Gersthofen

In der Halbzeitpause findet die traditionelle Torjäger-Ehrung unserer Redaktion zu Gunsten der Kartei der Not statt. Dabei werden die besten Goalgetter der regionalen Ligen ausgezeichnet. Mit dabei auch Lokalmatador Fabian Bühler vom TSV Gersthofen, der mit 35 Treffern in der Bezirksliga Nord erfolgreich war. „Trotz verlockenden und teilweise ‚unmoralischen Angeboten‘ wird er nach derzeitigem Stand in Gersthofen bleiben“, verrät Rico Kornisch. „Das wäre natürlich ein Meilenstein für die kommende Saison.“ Auch der 23-Jährige bestätigt dies gegenüber unserer Redaktion. „Es sieht ganz danach aus, dass ich in Gersthofen bleiben werden“, so Fabian Bühler gegenüber unserer Redaktion. Er habe mit vielen Vereinen gesprochen, aber es sei nicht das Optimale dabei gewesen. „Die Verhandlungen haben sich oft kompliziert gestaltet und nicht das richtige Feedback gebracht.“

Icon Vergrößern Fabian Bühler (links) und Aivin Emini werden auch in der kommenden Saison gemeinsam für den TSV Gersthofen auf Torejagd gehen. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Fabian Bühler (links) und Aivin Emini werden auch in der kommenden Saison gemeinsam für den TSV Gersthofen auf Torejagd gehen. Foto: Oliver Reiser

Vier Neuzugänge und drei Jugendspieler beim TSV Gersthofen

Auf die Abgänge von Michael Panknin, Admir Omerbegovic (beide SV Wörnitzstein), Marco Ruppenstein (TSV Aindling), Manuel Lippe (FC Affing), Dino Rekanovic, Antonio Stoykovsky (beide TSV Täfertingen) hat man ebenfalls reagiert. Mit Joachim Markaj (zuletzt SC Griesbeckerzell), Torhüter Julian Lippmann (SSV Alsmoos-Petersdorf), Luigi Manfreda (SV Mering) und Vitaly Blinov (der beim FC Bayern ausgebildete ehemalige Bayernligaspieler bei Türkspor Augsburg spielte zuletzt beim SV Gendorf-Burgkirchen) konnte der neue Trainer Ajet Abazi zum Trainingsauftakt vier Neuzugänge begrüßen. Damit sind die Personalplanungen weitgehend abgeschlossen. „Wir wollen keine großen Namen mehr verpflichten, sondern weiter auf die eigenen Jugendspieler setzen“, erklärt Rico Kornisch. Aus dem eigenen Nachwuchs werden Luca Zamfir, Tobias Bühler und Daniel Mrkalj in den Kader übernommen. Das erste Testspiel bestreitet der TSV Gersthofen am Sonntag, 29. Juni, um 13 Uhr beim Landesligisten SC Oberweikertshofen.