Absteiger Anhausen springt wieder an die Spitze

Plus Die Abwehrreihen des SSV Anhausen und CSC Batzenhofen stehen felsenfest.

Mit dem auch in dieser Höhe verdienten 6:0-Erfolg gegen den TSV Schwaben Augsburg II setzten sich die Fußballerinnen des SSV Anhausen wieder an die Tabellenspitze der Bezirksoberliga. Der CSC Batzenhofen besiegte den SV Wattenweiler mit 4:0.