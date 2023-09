Aller Anfang ist schwer

Der SC Biberbach verliert zum Landesliga-Auftakt, der CSC Batzenhofen scheidet im Pokal aus.

Den Auftakt in der Landesliga hatten sich die Fußball-Frauen des SC Biberbach nach ihren tollen Pokalerfolgen anders vorgestellt. Im Aufsteiger-Duell gegen den FC Alburg zogen sie mit 0:2 den Kürzeren. Der CSC Batzenhofen scheiterte in der ersten Runde des Bezirkspokals an Mitaufsteiger FSV Wehringen.

SC Biberbach – FC Alburg 0:2 (0:1). Kurz vor der Pause und unmittelbar nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Straubing zu ihren Toren durch Lena Hasenclever (45.) und Marlene Altmann (51.). Die Biberbacherinnen fanden vor 80 Zuschauenden keine Lücke im Defensivverbund des Mitaufsteigers. Am kommenden Samstag geht es nun auf Auswärtstour zum SV Wilting in der Nähe von Cham .

Johanna Eberle und der CSC Batzenhofen streckten sich im Pokalspiel gegen den FSV Wehringen vergeblich. Foto: J�rgen Kamissek



CSC Batzenhofen-Hirblingen - FSV Wehringen 0:1 (0:1). Vielleicht lag es ja am Vereinsfest anlässlich des 75. Jubiläums des CSC , das die Frauen am Vortag ausgerichtet hatten, dass sie nur schwer ins Spiel fanden und meist einen Schritt zu spät waren. Der Mitaufsteiger in die Bezirksoberliga bestimmte jedenfalls die ersten Minuten und ging durch Stephanie Reiner mit 0:1 in Führung (6.). Nach dem Seitenwechsel brachten die eingesetzten Youngsters des CSC mehr Schwung ins Spiel, doch ein Tor wollte nicht gelingen, und so war das Aus perfekt.

Für den CSC steht nun am kommenden Wochenende der Start in die Saison in der höchsten schwäbischen Spielklasse an. Man empfängt den TSV Burgau. (kajü)