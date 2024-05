Anhausen erlebt eine Bauchlandung im Spitzenspiel

Der SSV Anhausen muss sich dem TSV Ottobeuren unglücklich geschlagen geben, während der CSC Batzenhofen das Landkreisderby gewinnt. SC Biberbach setzt Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit haben sich die Frauen des SC Biberbach beim SV Thenried drei Punkte in der Landesliga gesichert. Im Rennen um die Meisterschaft mussten die Frauen des SSV Anhausen im Spitzenspiel der Bezirksoberliga eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen den TSV Ottobeuren hinnehmen. Mit einem 6:1-Sieg kehrte der CSC Batzenhofen vom Landkreisderby beim FSV Wehringen zurück.

SV Thenried – SC Biberbach 0:1 (0:0). Mit 50 Fans im Gepäck traten die SCB-Damen beim SV Thenried an. Die Heimelf drückte die Gäste in die eigene Hälfte. Torhüterin Maximiliane Kirberg hielt den SCB durch sehenswerte Paraden im Spiel. Nach 15 Minuten nahmen auch die restlichen Spielerinnen den Kampf anr. Nach einem kurzen Schreckmoment waren die Gäste froh, dass Hanna Mairshofer weiter spielen konnte. Insgesamt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und es kam zu hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. In einem spannenden Spiel konnten die Gäste aus Biberbach den Druck in den letzten 15 Minuten nochmals erhöhen. In der 94. Minute nutze Hanna Mairshofer nach starker Vorarbeit von Sophia Hammerl die Chance und entschied das Spiel für den SC Biberbach .

Nächstes Wochenende ist der SCB spielfrei. In zwei Wochen geht es am Sonntag auswärts zum SV Leonberg. (scb-)

SSV Anhausen - TSV Ottobeuren 0:1 (0:1). Die Gäste gingen sehr früh in Führung als sich Anne Waizenegger gegen zwei SSV-Abwehrspielerinnen durchsetzte (8.). Dies schien für die Gastgeberinnen zunächst kein Problem zu sein, da noch genügend Zeit blieb, um mit der normalerweise starken Offensive das Spiel zu drehen. Gegen die sehr tief stehenden und mit Leidenschaft verteidigenden Gäste kamen die SSV-Frauen nicht wie gewohnt zum Zug. Die Anhauserinnen waren zwar hoch überlegen, ohne sich jedoch klare Chancen herauszuspielen. Eine Vielzahl von Ecken und Freistößen verpufften ungenutzt. Mit dieser vermeidbaren Niederlage hat der SSV Anhausen zunächst einmal die Tabellenführung abgeben müssen. (zer)

CSC Batzenhofen-Hirblingen - FSV Wehringen 6:1 (1:0). Nach einigen schwächeren Auftritten präsentierte sich das CSC-Team im Spiel gegen den Tabellennachbarn in hervorragender Form.

Josefin Schmid sorgte für die frühe Führung (6.). Bei einem tollen Distanzschuss der Gäste verhinderte Anne Ellenrieder im CSC Gehäuse den Ausgleich. Kurz nach Wiederbeginn kamen die Gäste zum Ausgleich durch die ehemalige CSC-Spielerin Stephanie Reiner (55.). Nur fünf Minuten später brachte Annika Bücherl ihre Farben wieder in Führung. Weitere schöne Spielzüge sorgten dann in kurzer Zeit für Tore durch Josefin Schmid und Selina Reith (64./66.). Den Gästen gelang es nun nicht mehr ins Spiel zurück zu kommen und so fielen in den Schlussminuten wiederum durch Reith und Schmid die Treffer fünf und sechs für den CSC. (kajü)

SV Baiershofen - FC Ehekirchen 2:2 (0:1). In der ersten Halbzeit war Ehekirchen die überlegene Mannschaft, konnte aber ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen oder sie scheiterten an der sehr gut aufgelegten Torhüterin Selina Schweitzer. Doch kurz vor der Halbzeit dann doch das 0:1 für die Gäste. Baiershofen konnte dann in Hälfte zwei durch zwei Tore von Nicole Peters in Führung gehen, doch Ehekirchen gab nicht auf und kam doch noch zum verdienten Ausgleich. (ph-)