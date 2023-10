Frauenfußball

04.10.2023

Aufsteiger bezwingt Absteiger

Plus Die Fußball-Frauen des CSC Batzenhofen landet einen Coup beim SSV Anhausen und fügt dem Spitzenreiter erste Niederlage zu. SC Biberbach glänzt beim 4:0-Triumph gegen Passau.

Der SC Biberbach scheint sich so langsam aber sicher in der Landesliga wohl zu fühlen. Gegen den FC Passau feierte der Aufsteiger einen souveränen 4:0-Heimsieg. Im Landkreisderby der Bezirksoberliga musste der favorisierte Landesliga-Absteiger und Tabellenführer SSV Anhausen gegen den Aufsteiger CSC Batzenhofen eine bittere 2:3-Niederlage einstecken.

Biberbachs Nina Haupt wird für ihren Treffer zum 2:0 von Larissa Jarasch, Anna Jarasch, Julia Rauchmann und Jade Mahler (von rechts) gefeiert. Foto: Lena Haupt

Biberbacher Sieg war nie in Gefahr

SC Biberbach – FC Passau 4:0 (2:0). Die Heimelf dominierte von Beginn an und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Hanna Maiershofer scheiterte zunächst noch am Pfosten. In der 34. Minute war es Sophia Hammerl nach einem cleverem Pass von Jade Mahler in die Schnittstelle, die durch ihre Schnelligkeit alle Abwehrspielerinnen inklusive der Torhüterin hinter sich ließ und zum 1:0 einschob. Zum Halbzeitpfiff erhöhte Innenverteidigerin Nina Haupt nach einer Ecke durch Direktabnahme auf 2:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste noch einmal alles, liefen mit hohem Tempo an und versuchten Druck aufzubauen. Doch die Biberbacherinnen hielten dagegen und ließen keine nennenswerten Chancen zu. In der 62. Minute schaute Therese Hammerl die Torhüterin clever aus und schob nach einem schönen Schnittstellenball von Hanna Maiershofer zum 3:0 ein. Fünf Minuten später erhöhte erneut Sophia Hammerl auf 4:0. Somit war der Heimsieg der Biberbacherinnen verdient und zu keiner Zeit in Gefahr. Trainer Fabian Wolf spricht von einer „absolut reifen Leistung seiner Elf“.

