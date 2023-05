Frauenfußball

17:10 Uhr

Batzenhofener Meistertanz und Biberbacher Bruchlandung

Meistertanz! Zwei Spieltage vor Saisonende konnten die Frauen des CSC Batzenhofen-Hirblingen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga bejubeln. Foto: Jürgen Kamissek

Plus Der CSC Batzenhofen-Hirblingen kehrt als Meister der Bezirksliga in die Bezirksoberliga zurück. SC Biberbach scheitert an seinem Angstgegner und der SSV Anhausen setzt ein Ausrufezeichen.

Zwei Spieltage vor Ende der Saison sind die Frauen des CSC Batzenhofen-Hirblingen am Ziel. Nach dem 3:1-Sieg beim SV Wechingen stehen sie als Meister der Bezirksliga fest und steigen in die Bezirksoberliga auf. Dort musste Spitzenreiter SC Biberbach gegen den TSV Pfersee mit einem 0:1 die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Landesligist SSV Anhausen setzte mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Passau ein Ausrufezeichen und erhielt sich ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt.

SSV Anhausen – 1. FC Passau 4:1 (1:1). Der Abstieg scheint zwar nicht mehr zu verhindern, doch deshalb lassen sich die Fußballerinnen des SSV nicht hängen. Angelika Baier brachte die Gastgeberinnen in Führung (26.), zehn Minuten später kam Passau zum Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellten Elandra Basha (52.) und Hanna Lehmeier (55.) mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Isabella Schalk macht in der 85. Minute den Sack endgültig zu. (AZ)

Eine Bruchlandung gab es für Hanna Maiershofer und die Damen des SC Biberbach beim 0:1 gegen den TSV Pfersee. Foto: Karin Tautz Foto: Karin Tautz



SC Biberbach – TSV Pfersee 0:1 (0:0). Die Torfabrik des SC Biberbach hat Sand im Getriebe. Zum zweiten Mal in Folge konnten die Wolf-Schützlinge keinen Treffer erzielen und kassierten die zweite Niederlage in Folge. Dadurch musste man die Tabellenführung an den punktgleichen FC Loppenhausen abgeben, den man am allerletzten Spieltag zu Showdown erwartet. Das Tor des Tages fiel in der 62. Minute durch Lena Fritz . - Zuschauer: 80. (AZ)

SV Wechingen - CSC Batzenhofen-Hirblingen 1:3 (0:1). Die Gastgeberinnen machten den Schmuttertalerinnen das Leben schwer, den letzten noch fehlenden Sieg zur Meisterschaft einzufahren. Die Anspannung in diesem vorentscheidenden Spiel war den CSC-Girls anzumerken. Aber mit der ersten gefährlichen Offensivaktion brachte Julia Mühldorfer den Ball aus kurzer Distanz artistisch im Tor unter (21.). Den Ausgleich verhinderte Torfrau Anne Ellenrieder , die einen Strafstoß und den Nachschuss von Anika Leinfelder parierte. Erneut nach einer Ecke scheiterte Julia Mühldorfer zunächst mit ihrem Versuch, doch der Ball fiel Annika Bücherl vor die Füße, die ihn kompromisslos zum 2:0 versenkte (57.). Fünf Minuten später flankte Priscila Ramljak auf den Kopf von Josefin Schmid und es stand 3:0. Nach einem Handspiel im Strafraum gab es erneut einen Elfmeter. Doch auch diesen konnte Anne Ellenrieder parieren. In der 81. Minute gelang Wechingen dann doch noch der Anschlusstreffer. Die Elf des CSC hatten nun noch ein paar bange Minuten zu überstehen doch letztlich konnten sie beim Schlusspfiff ihre Arme in die Höhe reißen und durch diesen hart erkämpften Sieg über die Meisterschaft jubeln. (kajü)

SG Rinnenthal / Ottmaring – SV Grün-Weiß Baiershofen 3.2 (2:0). Die Grün-Weißen lagen nach einer halben Stunde 0:2 zurück, als Sandra Eisenkolb ein Eigentor fabriziert hatte. Alena Ebner (62.) und alina Meißner (80./Elfmeter) schafften noch den 2:2-Ausglich, doch in der 84. Minute bedeutete ein weiter Elfmeter das 3:2 für die Gastgeberinnen. (AZ).

SV Prittriching - CSC Batzenhofen-Hirblingen II 7:0 (7:0). Im Spitzenspiel gab es für die CSC-Frauen beim Tabellenführer eine deftige Niederlage. Vor allem im ersten Durchgang war das CSC-team völlig von der Rolle und wurde regelrecht überfahren. Die Heimelf konnte sich mit diesem Sieg die Meisterschaft sichern, der CSC hat sich durch eine tolle Rückrunde bis auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet. (kajü)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

