Biberacherinnen unterliegen zum Auftakt

Zum Auftakt in die neue Siason in der Landesliga gab es für die Fußballerinnen eine knappe Niederlage. Mit 2:3 unterlag der SB dem BCF Wolfratshausen.

Die Anfangsphase gehörte der Heimelf. Bereits in der dritten Minute konnten die Biberbacherinnen nach Zuspiel von Violetta Frese durch Sophia Hammerl in Führung gehen. Die Damen des SCB blieben weiter druckvoll, konnten sich aber nicht mit einem weiteren Tor belohnen. In der 13. und 15. Minute mussten die SCB Damen einen Doppelschlag hinnehmen. Durch individuelle Fehler geriet man so in Rückstand. Sichtlich beeindruckt von der kämpferischen Spielweise der Gäste verloren die Biberbacherinnen in dieser Phase den Faden. Lena Jocher nutzte vor der Pause einen Stoppfehler und erhöhte auf 1:3.

Mit diesem Ergebnis ging man in die Halbzeit. Durch Wechsel kurz nach der Halbzeitpause riss der SCB das Spiel wieder an sich. Theresa Hammerl verkürzte mit einem Weitschuss auf zwei zu drei. Die Zweikampfführung der Gäste wurde zunehmend härter. Dennoch konnte sich die Heimelf mehre Chancen erspielen. Diese blieben jedoch ungenutzt. Somit endete das Spiel zwei zu drei. (scb)