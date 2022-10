Frauenfußball

17:00 Uhr

CSC Batzenhofen stürmt in die nächste Pokalrunde

Plus CSC Batzenhofen-Hirblingen feiert 4:1-Sieg gegen Landesliga-Absteiger SpVgg Kaufbeuren

Artikel anhören Shape

In der zweiten Runde des Bezirkspokals bekamen es die Fußball-Frauen des CSC Batzenhofen-Hirblingen mit einem Hochkaräter der schwäbischen Frauenfußballszene zu tun. Die SpVgg Kaufbeuren, letzte Saison noch in der Landesliga am Ball war zu Gast an der Schmutter. Trotz des Klassenunterschiedes machten die CSC-Girls den Gästen das Leben schwer und zogen mit einem 4:1-Sieg in nächste Runde ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen