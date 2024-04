Eine Spezialistin für ruhende Bälle

Plus Julia Rauchmann vom Landesligisten SC Biberbach verwandelt beim 4:1-Sieg in Regensburg drei Freistöße. Bittere Schlappe für den CSC Batzenhofen im Derby.

Ein Freistoß-Hattrick von Julia Rauchmann bescherte dem SC Biberbach in der Frauen-Landesliga einen 4:1-Auswärtssieg beim SC Regensburg. Mit einem 3:1-Sieg gegen Schlusslicht SV Wattenweiler bleibt der SSV Anhausen in der Bezirksoberliga Spitzenreiter Buchenberg auf den Fersen. Eine herbe 2:6-Klatsche setzte es für den CSC Batzenhofen gegen den TSV Pfersee.