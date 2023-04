Erste Niederlage für den Spitzenreiter

Plus CSC Batzenhofen unterliegt im Gipfeltreffen der Bezirksliga. SSV Anhausen kann den Tabellenführer nur ein bisschen ärgern.

Mit einer knappen 1:2-Niederlage kehrten die abstiegsbedrohten Fußball-Frauen des SSV Anhausen in der Landesliga von Spitzenreiter SV Kirchberg zurück. Während sich der SC Biberbach in der Bezirksoberliga mit 2:0 bei der SpVgg Kaufbeuren behaupten konnte, setzte es für den CSC Batzenhofen-Hirblingen im Spitzenspiel der Bezirksliga bei der SG Glött/ Aislingen die erste Saisonniederlage.