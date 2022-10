Furiose 25 Minuten führen zum Derbysieg

Plus Der SV Thierhaupten besiegt Grün-Weiß Baiershofen mit 5:1. Anhausen mit dem allerletzten Aufgebot.

Die Fußballfrauen des SSV Anhausen haben bei ihrer 0:1-Niederlage in Passau wiederum gezeigt, dass sie in der Landesliga durchaus mithalten können und sich früher oder später wieder ein Erfolgserlebnis einstellen wird. Im Bezirksliga-Derby setzte sich der SV Thierhaupten gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen mit 5:1.