Frauenfußball

23.05.2023

Glanzloser Sieg, glanzvolle Meisterparty

Plus Der CSC Batzenhofen gewinnt das Landkreisderby gegen Grün-Weiß Baiershofen und stürzt sich dann ins kühle Nass. Für den SC Biberbach steht ein Endspiel an.

Artikel anhören Shape

Nachdem man sich die Meisterschaft in der Bezirksliga bereits am vergangenen Wochenende sichern konnte, gewannen die Frauen des CSC Batzenhofen–Hirblingen auch ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den SV Baiershofen mit 2:1. Den glanzlosen Sieg folgte eine glanzvolle Meisterparty. Auf die muss der SC Biberbach noch warten. Nach edem 4:0-Erfolg in Wattenweiler kommt es nun am Samstag zum Finale gegen den punktgleichen FC Loppenhausen. Der SSV Anhausen kassierte bei Wacker München II eine 0:9-Schlappe.

FC Wacker München II – SSV Anhausen 9:0 (6:0). Alle Neune! Die mit dem letzten Aufgebot angetretenen Schützlinge von Trainer Johann Wenni gerieten gewaltig unter die Räder. Schon zur Pause führten die Gastgeberinnen mit 6:0.

SV Wattenweiler – SC Biberbach 0:4 (0:1). Die Biberbacherinnen hatten in der ersten Halbzeit einige Schwierigkeiten und konnten sich nicht wirklich durchsetzen. Erst kurz vor der Pause erlöste Theresa Hammerl den SCB und traf zum 1:0. In der zweiten Halbzeit zeigten die Biberbacherinnen jedoch ihre Klasse und dominierten das Geschehen. Nach dem 0:2 durch Vanessa Straub war der Knoten geplatzt und es folgten noch zwei weitere Tore durch Julia Rauchmann , einmal davon mit einer schönen Vorlage von Nina Altmann . Mit dem klaren 4:0 geht der SCB gestärkt in das „ Endspiel “ gegen den punktgleichen FC Loppenhausen am kommenden Samstag um 17 Uhr am Sportplatz Erlingen. Dort wird dann entschieden, wer Meister wird und in die Landesliga aufsteigen darf. (scb-)

CSC Batzenhofen – SV Baiershofen 2:1 (0:0). Nach nach diversen Aufstiegspartys war die Luft einfach ein bisschen raus. Selina Reith konnte den zweimal nicht im Tor unterbringen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen. Für die Führung sorgte dann Annika Bücherl im Anschluss an eine gelungene Kombination (66.). Und auch beim zweiten Treffer des CSC war Annika Bücherl maßgeblich beteiligt. Ihr Schuss wurde von der Baiershofer Abwehrchefin unglücklich mit dem Kopf abgefälscht und landete im Netz (71.). Nach einem etwas ungestümen Einsatz sprach der gut leitende Unparteiische den Gästen dann kurz vor Schluss noch einen Elfmeter zu, den Maja Speinle sicher verwandelte (89.). Direkt nach dem Schlusspfiff nahmen dann die Meisterfeierlichkeiten wieder Fahrt auf. (kajü)

SG Glött / Aislingen – SV Thierhaupten 2:1 (1:1). Trotz einer schnellen Führung durch Vanessa Ziegelmayr (3.) kehrte der SVTmit leeren Händen zurück.

CSC Batzenhofen-Hirblingen II - SpVgg Joshofen / Bergheim 1:1 (1:0). Nach der herben Niederlage am vergangenen Sonntag war das Team auf Wiedergutmachung aus. Melissa Frank traf zum 1:0. Wenige Minuten vor dem Ende gelang den Gästen der durchaus verdiente Ausgleich. (kajü)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen