Tragische Heldin: Biberbacher Frauen scheitern im Elfmeterschießen

Beinahe hätten die Landesliga-Fußballerinnen des SC Biberbach für eine Überraschung gesorgt. In der Vorrunde zum Verbandspokal zwangen die Biberbacherinnen den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg ins Elfmeterschießen. Dort hatten die Augsburgerinnen dann das bessere Ende für sich und siegten mit 6:5. Eine Spielerin wird zur tragischen Heldin.

Die Gäste, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga am Ball waren und einen Umbruch hinter sich haben, gingen nach rund einer halben Stunde durch Sarah Müller in Führung. Kurz nach der Pause erzielten die Gäste sogar das 0:2. Felicia Schmidt traf in der 50. Minute. Doch die Biberbacherinnen gaben sich nicht auf. Violetta Frese schaffte nach rund einer Stunde den Anschluss, ehe sie eine Viertelstunde vor dem Ende den Ausgleich per Kopf erzielte.

Danach fielen keine Tore mehr und es ging ins Elfmeterschießen. Dort wurde ausgerechnet Doppeltorschützin Frese zur tragischen Heldin, denn der Neuzugang vergab als einzige Spielerin vom Punkt, wodurch Biberbach aus dem Pokal ausschied. Für den SCB beginnt die Landesliga-Saison am 6. September, am Mittwoch steht ein Testspiel gegen den Bezirksoberligisten TSV Sielenbach an. (AZ)