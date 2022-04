Frauenfußball

20.04.2022

SC Biberbach stürmt in Richtung Landesliga

Fünf Treffer erzielte Sophia Hammerl vom SC Biberbach (am Ball) beim 7:0-Sieg gegen den FSV Wehringen.

Plus Zwei Kantersiege gegen den FSV Wehringen und den TSV Ottobeuren. Eine Spielerin erzielt dabei fünf Treffer in einem Spiel.

Mit zwei deutlichen Siegen stürmen die Fußball-Frauen des SC Biberbach auf direktem Weg zurück in die Landesliga. Der Absteiger feierte in der Bezirksoberliga zwei deutliche Erfolge gegen den FSV Wehringen (7:0) und den TSV Ottobeuren (5:2) und steht jetzt einsam und allein an der Tabellenspitze. Einer Spielerin gelangen dabei gleich fünf Treffer.

