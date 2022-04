Frauenfußball

20:00 Uhr

Schlechter Tag für Spitzenreiter

Der SSV Anhausen hatte im Spitzenspiel gegen den SC Biberbach mit 0:2 das Nachsehen und musste die Tabellenspitze an den Gegner abgeben. Lena Wiedenmann und Lotta Edelmann (von links) brachten das Leder nicht an SCB-Torhüterin Verena Knöpfle vorbei.

Plus Der SC Biberbach übernimmt nach einem 2:0-Sieg bei Tabellenführer SSV Anhausen selbst die Spitze in der Bezirksoberliga. CSC Batzenhofen muss im Gipfeltreffen die erste Saisonniederlage hinnehmen

Die Spitzenreiter hatten nichts zu lachen. Der SSV Anhausen zog im Spitzenspiel der Bezirksliga gegen den SC Biberbach mit 0:2 den Kürzeren und musste die Tabellenführung an den Gegner abgeben. In der Bezirksliga unterlag der CSC Batzenhofen im Gipfeltreffen dem FC Maihingen mit 0:2, konnte aber trotz der ersten Saisonniederlage den Platz an der Sonne behalten.

