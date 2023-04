Frauenfußball

vor 33 Min.

Spitzenreiter SC Biberbach wird ausgebremst

Ausgebremst wurden Marlene Kahn und die Frauen des SC Biberbach vom TSV Schwaben Augsburg II. Alina Wolf und Theresa Hammerl (links) beobachten, wie ihre Mannschaftskameradin in die Zange genommen wird. Foto: Karin Tautz

Plus Der SC Biberbach kommt über ein Unentschieden nicht hinaus. Landesligist SSV Anhausen steckt wieder in der Abstiegszone.

Durch eine unglückliche 1:2-Niederlage beim TSV 1865 Murnau sind die Fußballfrauen des SSV Anhausen wieder auf einen Abstiegsplatz der Landesliga zurückgefallen. Nur zu einem 2:2-Unentschieden reichte es für Bezirksoberliga-Spitzenreiter SC Biberbach gegen Schwaben Augsburg II. Der CSC Batzenhofen verteidigte Platz eins der Bezirksliga mit einem 4:0-Sieg in Sielenbach.

TSV 1865 Murnau - SSV Anhausen 2:1 (0:0). In einer zerfahrenen Begegnung waren klare Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Als Hannah Lehmeyer die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung brachte (65.), schien die Partie für das Team von Trainer Johann Wenni doch noch eine gute Wendung zu nehmen. In der Schlussphase leistete sich die Anhauser Abwehr jedoch einige Fehler, sodass die ehemalige Bundesligaspielerin des FC Bayern München Annika Doppler mit einem Doppelschlag (83./90.) für den glücklichen 2:1-Erfolg der Gastgeberinnen sorgte. Für die SSV-Frauen ist dies eine bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. (zer)

SC Biberbach – TSV Schwaben Augsburg II 2:2 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit gingen die Gäste durch Lisa Abele in Führung (52.). Die eingewechselte Sophia Hammerl drehte mit zwei Treffern in der 74. und 81. Minute den Spieß um. Doch der Spitzenreiter brachte den Sieg nicht über die Zeit. Paula Speinle traf zwei Minuten vor Schluss zum 2:2-Endstand. (AL)

TSV Sielenbach / TSV Inchenhofen - CSC Batzenhofen-Hirblingen 0:4 (0:4). Im zweiten Spiel der Rückrunde hatten es die Mädels des CSC mit dem erwartet unangenehmen Gegner zu tun, hatte man doch gegen dieses Team im Hinspiel den bisher einzigen Punktverlust der Saison hinnehmen müssen. Nachdem die ersten Möglichkeiten der Gastgeberinnen von der starken Torhüterin Patricia Ramljak entschärft werden konnten, gingen dann aber die CSC-Girls durch zwei Treffer von Nina Fuchs innerhalb von sechs Minuten mit 2:0 in Führung (30. und 36.). Jetzt lief die Angriffsmaschine des CSC , und als Annika Bücherl nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, verwandelte Melanie Knie den fälligen Elfmeter sicher zum 0:3 (41.) Der vierte Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann in die Kategorie „ Tor des Monats “. Selina Reith fing einen missglückten Befreiungsschlag der herausgeeilten Torhüterin ab und traf aus gut und gerne 40 Metern sehenswert zum Halbzeitstand (44.), der gleichzeitig der Endstand war. Am Ostermontag steht nun das Halbfinale im schwäbischen Pokal gegen den SC Biberbach an, bevor es eine Woche später zum Spitzenspiel nach Glött geht.

Die zweite Mannschaft des CSC kam in der Kreisliga beim FC Horgau zu einem 1:1. Isabelle Brie- schenk hatte den CSC in Führung gebracht. Am Ende hatte der Horgauer Dauerdruck Erfolg, als eine Flanke glücklich den Weg ins Tor fand. (kajü)

