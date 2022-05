Frauenfußball

24.05.2022

SSV Anhausen ist für das Endspiel gerüstet

Auf dem Weg zur sofortigen Rückkehr in die Landesliga wollen sich Lotta Edelmann und der SSV Anhausen kein Bein mehr stellen lassen. Am Samstag wird zum „Endspiel“ der TSV Schwaben Augsburg II erwartet.

Nach dem klaren 6:2-Auswärtserfolg beim TSV Pfersee haben es die Fußballfrauen des SSV Anhausen wieder selbst in der Hand beziehungsweise auf dem Fuß die Meisterschaft in der Bezirksoberliga aus eigener Kraft für sich zu entscheiden. Am kommenden Samstag, 17 Uhr, kommt es nun zum Endspiel gegen den Tabellenführer Schwaben Augsburg II. Mit einem Sieg wären die Anhauserinnen Meister, bei einem Unentschieden hätte auch noch der SC Biberbach die Chance auf den Titel, obwohl man aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt und gegen Schwaben Augsburg mit 1:2 einen Matchball vergeben hat.

