Zwei enge Entscheidungen zu Gunsten des SC Biberbach

Plus Der SC Biberbach gewinnt das Spitzenspiel der Bezirksoberliga und setzt sich auch im Pokal-Halbfinale beim CSC Batzenhofen-Hirblingen durch.

Mit zwei 2:1-Siegen feierten die Fußball-Frauen des SC Biberbach ein gelungenes Osterfest. Am Karsamstag konnten sie sich im Spitzenspiel der Bezirksoberliga beim SC Mönstetten durchsetzen, am Ostermontag im Halbfinale des Bezirkspokals vor 120 Zuschauenden beim CSC Batzenhofen-Hirblingen.

Nach dem Seitenwechsel ging die Heimelf sogar etwas mutiger ins Spiel. Die eingewechselte Josefin Schmid sorgte für mehr Druck. Als dann ein Schuss von Annika Bücherl mit der Hand geblockt wurde entschied der Unparteiische sofort auf Elfmeter. Melanie Knie übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 1:1-Ausgleich (55.).