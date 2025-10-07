Gersthofer Handballer verlieren erstmals

Nach dem gelungenen Auftakt in Hochzoll und dem hart erkämpften Unentschieden gegen Lauingen musste die SG 1871 Augsburg/Gersthofen am Sonntag in Gundelfingen den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen. Gegen den TV Gundelfingen setzte es eine deutliche 25:39-Niederlage. Die SG startete gut in die Partie und hielt zunächst auf Augenhöhe mit. Mitte der ersten Halbzeit konnte man sich sogar mit einer 7:10 Führung leicht absetzen. Doch mit zunehmender Spielzeit schlichen sich leichte Fehler im Angriff ein, während die Defensive ihren Zugriff verlor. Zwei Zeitstrafen kurz vor der Pause begünstigten den 11:15-Halbzeitrückstand.

Gegen einen bereits in der ersten Hälfte umgestellte Defensive des TV Gundelfingen fand man auch im zweiten Durchgang keine Lösung und ermöglichte dem Gegner leichte Tore aus Ballverlusten. Der Gastgeber blieb spielbestimmend und baute den Vorsprung kontinuierlich aus .Am Ende stand eine klare, aber lehrreiche Niederlage.

Gersthofer Damen siegen deutlich

Im zweiten Spiel der noch jungen Saison konnten die Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen einen nie gefährdeten 18:28 Auswärtssieg beim Aufsteiger aus Wertingen feiern. Nach dem unglücklichen Auftaktremis zuhause gegen den Lokalrivalen der TSG Augsburg konnte das Team damit die ersten Pluspunkte einfahren.

Die ersten 15 Minuten der Partie gehörten komplett der SG. Mit schönem Tempohandball und einfachen Kombinationen konnte man sich nahezu ohne Gegenwehr 1:6 vorarbeiten und zwang das Heimteam früh zu einem Timeout. Die zweite Viertelstunde des ersten Durchgangs war dann wieder geprägt von der bekannten Altlast des Teams, 10 Minuten lang konnte kein Tor erzielt werden während Wertingen immer wieder mit leichten Toren aufholen konnte und so doch noch gefährlich nahe zum 8:11 Pausenstand aufholte. Zum Halbzeittee mahnte Coach Klement das Team an, die Konzentration in Durchgang zwei wieder hochzufahren und vor allem angriffstechnisch mehr Taktik auf die Platte zu bringen. Mit der Abwehrleistung konnte das Team zufrieden sein, lediglich die zu vermeidbaren 2 Minuten Fouls Seitens der SG hätten zu diesem Zeitpunkt noch dezenter ausfallen dürfen. Mit voller Motivation und dem Willen, zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen, trat die erfahrene Gastmannschaft dann in Durchgang zwei auf, kam aufgrund von Manndeckung immer wieder zu einfachen Rückraumtoren und zeigte sich auch auf den Flügelpositionen treffsicher.

Gersthofens zweite Mannschaft feiert zweiten Sieg

Nach dem souveränen Heimsieg in der Woche zuvor gegen den TSV Göggingen IV, war man gegen die dritte Mannschaft des TSV Aichachs eigentlich guter Dinge. Doch die Wirklichkeit war eine andere, am Ende war es ein sehr mühsamer Weg zum 26:31-Sieg.

Bereits in den ersten Minuten des Spieles zeigte sich, dass es nicht so laufen würde wie in der vorherigen Woche. In der Abwehr fehlte die Kompaktheit, die letzte Woche noch so überzeugend war und im Angriff waren die eigenen Abschlüsse nicht konsequent genug. So wurde des Öfteren die Führungschance vergeben und man lief einem knappen Rückstand hinterher. Der Rückstand pendelte sich zwischen einem und drei Toren ein. Dennoch konnte ein Gleichstand in die Halbzeit gerettet werden.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste Halbzeit, jedoch in die andere Richtung. Ab der 36. Minute ging man in Führung und gab diese nicht mehr aus der Hand. Förderlich hierfür war, dass der Mittespieler Christoph Huber von Aichach III durch Felix Haunstetter manngedeckt wurde und somit weniger Einfluss nehmen konnte. Letztlich stand ein 26:31 Auswärtssieg auf der Anzeigentafel. (mm-)