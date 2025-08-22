Fünf Elfmeter und vier Zeitstrafen: Verrücktes Erlinger Testspiel

Ins Guinness-Buch der Rekorde haben es der TSV Unterthürheim und der SV Erlingen zwar noch nicht ganz geschafft, aber immerhin ist man in den sozialen Medien auf der Seite kreisligafussball.de gelandet, die bundesweit insgesamt 417.000 Follower verzeichnen kann. Vier Zeitstrafen und fünf Elfmeter gab es im Freundschaftsspiel der beiden Kreisklassisten, das anschließend medial durch die Decke ging.

„Das ist wirklich außergewöhnlich für ein Freundschaftsspiel und kommt in der Außendarstellung nicht so gut rüber. Ich habe so etwas auch zum ersten Mal erlebt. Man könnte meinen, dass es ein richtiges Geholze war, bei dem die Fetzen geflogen sind“, blickt Fabian Wolf, einer der beiden Spielertrainer des SV Erlingen, auf das Testspiel zurück. „Aber das war überhaupt nicht der Fall.“ Auf Einzelheiten möchte er dabei nicht eingehen. „Nicht, dass uns das während der Saison auf die Füße fällt.“

An sich selber appelliert, um Rote Karten zu vermeiden

Im Internet wird man da deutlicher. „Es war kein hartes oder unfaires Spiel, der Schiedsrichter wollte anscheinend die Hauptrolle spielen“, heißt es da. Der Unparteiische Jürgen Bohmann streckte viermal die zehn Finger für eine zehnminütige Zeitstrafe in die Luft. Betroffen waren Benjamin Sörgel, Fabian Wolf, Heiko Wolf und Florian Sentpaul. „Zwei gab es wegen Foul, zwei weitere, weil wir an uns selber appelliert haben, die Ruhe und Disziplin zu bewahren, um Rote Karten zu verhindern“, erklärt Fabian Wolf. Außerdem verhängte der Schiedsrichter fünf Elfmeter gegen den SV Erlingen, von denen Torhüter Michael Kratzer zwei abwehren konnte.

Ein Rückspiel wurde bereits vereinbart

„Das, was hier abgegangen ist, spiegelt nicht das wieder, was tatsächlich passiert ist“, sagt Wolf. „Wir sind keine Mannschaft, die so spielt, wie das jetzt rüberkommt.“ Auch mit dem TSV Unterthürheim gebe keine Probleme. Man sei nach dem Spiel noch lange zusammengestanden, habe danach noch ein Bierchen getrunken und zu guter Letzt bereits ein Vorbereitungsspiel für die Rückrunde ausgemacht. Ach ja, das letzte Testspiel vor dem Saisonstart ist übrigens 5:2 für den TSV Unterthürheim ausgegangen - in aller Freundschaft, versteht sich.