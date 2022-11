Zwei Oldies in der Elf der Woche

Plus Raphael Marksteiner wurde für zwei Vereine bereits acht Mal nominiert

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: Die Elf der Woche auf unserem Online-Portal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die Elf der Woche bildet die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Bereits acht Mal hat Raphael Marksteiner den Sprung in die Elf der Woche geschafft.