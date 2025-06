Fünf A-Klassisten sichern sich den Aufstieg in die Kreisklasse

Fünf A-Klassisten aus dem Landkreis Augsburg haben in dieser Saison den Sprung in die Kreisklasse geschafft. Während der TSV Herbertshofen und die TSG Stadtbergen als Meister direkt den Aufstieg fest machen konnten, setzten sich der SV Gessertshausen, die SpVgg Deuringen und der VFL Westendorf in der Relegation durch. In unserer Saisonrückschau blicken wir auf die unterschiedlichen Erfolgsgeschichten der Aufsteiger.

