Fußbal-Landesliga: Warum Aystetten im Ligaspiel vielleicht ins Elfmeterschießen muss

Fußball-Landesliga

Im Ligaspiel: Aystetten will Elfmeterschießen vermeiden

Der SV Cosmos Aystetten ist beim TSV Hollenbach gleich doppelt gefordert, weil das Spiel Teil eines besonderen Modus ist.
Von Oliver Reiser
    Die Pause durch den witterungsbedingten Spielausfall hat dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler des SV Cosmos Aystetten (hier Tobias Ullmann) gutgetan.
    Die Pause durch den witterungsbedingten Spielausfall hat dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler des SV Cosmos Aystetten (hier Tobias Ullmann) gutgetan.

    Endet das Spiel zwischen dem TSV Hollenbach und dem SV Cosmos Aystetten am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) unentschieden, wird es ein Elfmeterschießen geben. Die Partie des vierten Spieltags der Fußball-Landesliga Südwest ist nämlich gleichzeitig die erste Qualifikationsrunde im bayerischen Totopokal. „Erst hab ich mir gedacht, was soll denn das?“, meint Cosmos-Trainer Thomas Hanselka, „Aber das ist gar nicht so unclever. Bei einer Liga mit 18 Mannschaften werden sonst die Termine knapp.“ Trotzdem will man ein Elfmeterschießen tunlichst vermeiden, sondern in den 90 Minuten zuvor die Entscheidung herbeiführen.

