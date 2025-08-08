Im Ligaspiel: Aystetten will Elfmeterschießen vermeiden

Endet das Spiel zwischen dem TSV Hollenbach und dem SV Cosmos Aystetten am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) unentschieden, wird es ein Elfmeterschießen geben. Die Partie des vierten Spieltags der Fußball-Landesliga Südwest ist nämlich gleichzeitig die erste Qualifikationsrunde im bayerischen Totopokal. „Erst hab ich mir gedacht, was soll denn das?“, meint Cosmos-Trainer Thomas Hanselka, „Aber das ist gar nicht so unclever. Bei einer Liga mit 18 Mannschaften werden sonst die Termine knapp.“ Trotzdem will man ein Elfmeterschießen tunlichst vermeiden, sondern in den 90 Minuten zuvor die Entscheidung herbeiführen.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elfmeterschießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis