Westheim setzt ein Ausrufezeichen, Meitingen spielt remis

Eine Woche, bevor die Kreisliga Augsburg wieder startet und der TSV Meitingen in der Bezirksliga wieder eingreift, verliefen die meisten Testspiele für die Teams aus dem Landkreis nicht wie gewünscht.

TSV Meitingen – TSV Rain/Lech II 2:2 Das Team von Trainer Andreas Wessig hatte die zweite Mannschaft des TSV Rain/Lech zu Gast. Gegen den Kreisligisten kam man aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei erwischten die Meitinger einen Start nach Maß: Daniel Deppner nach den Ball nach vier Spielminuten ungefähr 20 Meter vor dem Tor mit der Brust an schoss ihn mit einem Volley ins linke obere Toreck. Dieses Traumtor gab dem Team Sicherheit, denn man hatte das Spiel unter Kontrolle, obwohl der TSV Rain zu einer Großchance kam, die aber nicht nutzen konnte. In der 25. Minute verhinderte ein Verteidiger nach einer scharf getretenen Ecke in letzter Sekunde das 2:0, als er den Ball von der Linie köpfte. Im Anschluss kamen die Gäste besser ins Spiel. Erst segelte ein Freistoß knapp über das Meitinger Tor, aber dann klingelte es: Nach einer Passstafette vor dem Strafraum kam der Ball zu Julian Kopp, der aus halblinker Position ins lange Toreck traf – 1:1. Im zweiten Spielabschnitt war der TSV Meitingen das Team mit den besseren Torchancen, geriet aber in der 83. Minute in Rückstand, weil Rains Leonardo Lucic aus halbrechter Position im Strafraum ins kurze Eck traf. Nur drei Minuten später reagierte Meitingen aber und Michael Falch schloss einen Angriff aus kurzer Distanz ab und stellte auf 2:2.

Die meisten Kreisligisten im Landkreis Augsburg spielen 2:2

TSV Diedorf - Oberbernbach 2:2 Das gleiche Ergebnis fuhr auch der TSV Diedorf gegen Ost-Kreisligist Oberbernbach ein und auch den Diedorfern gelang der Start ins Spiel mit einem frühen Tor. Tobias Schneider traf nach zwei Spielminuten zur Führung, doch Amadu Sow glich schon nach einer Viertelstunde für Oberbernbach aus. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor Schluss schien Diedorf auf die Siegerstraße einzubiegen: Tobias Schneider erzielte nach 85 Minuten sein zweites Tor an diesem Tag. Doch der TSV Diedorf konnte die Führung nicht ins Ziel bringen. Nur eine Minute nach der Führung gelang Owens James der erneute Ausgleich.

Auerbach-Streitheim – Anhausen 2:2 Auch die SpVgg Auerbach-Streitheim hat am Wochenende 2:2 Unentschieden gespielt. Der Aufsteiger, der in der Kreisliga im Abstiegskampf steckt, geriet gegen Kreisklassist Anhausen in Rückstand. Michael Duda traf kurz vor der Halbzeit für Anhausen. Anfang des zweiten Spielabschnitts gelang Philipp Hildensperger der Ausgleich, aber nur eine Minute später nutzte Anhausens Hannes Maletzke aus, dass Auerbachs Keeper Philipp Schack zu weit vor seinem Tor stand und traf zur erneuten Führung. Jannis Hemm glich in der 78. Minute für Auerbach-Streitheim aus.

Zusmarshausen – TSV Neusäß 2:2 Das Lieblingsergebnis der Bezirks- und Kreisligisten war am Wochenende eindeutig 2:2. Der TSV Zusmarshausen ging gegen Neusäß durch Marc Sirch nach zehn Spielminuten in Führung, aber Neusäßs Teeo Pejazic glich noch vor der Pause auch. Im zweiten Abschnitt drehte der TSV Neusäß durch Giteh Landing die Partie, doch Tim Wilde erzielte in der 89. Spielminute den späten Zusmarshauser Ausgleich.

Ein Westheimer Neuzugang überzeugt

TSV Friedberg - SpVgg Westheim 2:7 Ein Ausrufezeichen hat die in der Kreisliga abgeschlagene SpVgg Westheim gesetzt. Gegen den TSV Friedberg gelang ein 7:2-Erfolg, dabei ging Friedberg durch Coksun Bur in Führung. Bis zur Halbzeit Pause trafen aber Moritz Schiele und zweimal Winterzugang Tunahan Ünver für Westheim und stellten auf 3:1. Anfang des zweiten Durchgangs legte Ünver nach. Anschließend trafen Noah Waschkut und zweimal Marvin Czerwonka für Westheim. Lukas Weißlein erzielte kurz vor Schluss den zweiten Friedberger Treffer.

Zwei Kreisligisten haben am Wochenende verloren. Der SV Ottmarshausen unterlag dem TSV Haunstetten II mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Mathias Dirr nach 41. Spielminuten. Der TSV Welden verlor am Wochenende gleich zweimal. Gegen den TSV Walkertshofen und den BC Adelzhausen setzte es jeweils eine 0:4-Niederlage. Zuvor hatte der TSV Welden die Testspiele gegen den SC Altenmünster mit 3:0 und den SC Biberbach mit 2:0 gewonnen.