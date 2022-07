Fußball

18:10 Uhr

„100 Tore werden wir nicht mehr schießen“

Letzte Anweisungen vor dem Saisonstart gab Trainer Michael Finkel seinen Spielern vom TSV Dinkelscherben beim abschließenden Testspiel in Wiesenbach. Dort hatten die Lila-Weißen in der Relegation gegen den TSV Babenhausen den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Plus AL-Kick-off-Check: Nach sechs Jahren ist Aufsteiger TSV Dinkelscherben auf Bezirksebene zurück. Dort will man weiter auf die überragende Offensive setzen, muss aber auch das Verlieren wieder lernen.

Am Wochenende ist es so weit: Die Bezirksligen starten in die Saison 2022/23. Nach dem TSV Gersthofen, dem SV Cosmos Aystetten, dem FC Horgau und dem TSV Meitingen nehmen wir nun im letzten AL-Kick-off-Check den TSV Dinkelscherben unter die Lupe, der nach sechs Jahren Abstinenz wieder ins schwäbische Oberhaus zurückgekehrt ist.

