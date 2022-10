3:1-Führung reicht TSV Leitershofen nicht

Plus TSV Leitershofen und TSV Täfertingen zeigen im Verfolgerduell der Kreisklasse Nordwest ein Spiel mit zwei völlig verschieden Halbzeiten.

Ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten bekamen die Zuschauer im Verfolgerduell zwischen dem TSV Leitershofen und dem TSV Täfertingen zu sehen. Die Platzherren brachten dabei eine 3:1-Führung nicht über die Ziellinie und mussten sich am Ende mit einem 3:3 begnügen.