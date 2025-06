Gani Murseli übernimmt Fischach/Margertshausen II

Die zweite Mannschaft der SG Fischach/Margertshausen geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Spielzeit. Gani Murseli bringt eine Menge Erfahrung mit. Der 44-jährige war bereits in verschiedenen Funktionen im regionalen Fußball aktiv und trainierte zuletzt den TSV Ustersbach. Er möchte nun gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt gehen. „Mir ist wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen – sportlich wie menschlich“, betont er. Unterstützt wird er von seinem Bruder Selami Murseli, der als Co-Trainer fungieren wird.

Das Ziel des Clubs ist die Mannschaft weiterzuentwickeln, junge Spieler zu fördern und in der Liga eine stabile Rolle zu spielen. Dabei soll auch Neuzugang Edrisa Jaiteh helfen. Der Angreifer kommt aus der Kreisliga von der SpVgg Auerbach-Streitheim und erzielte in der vergangenen Saison in sieben Spielen zwei Tore.(AZ)