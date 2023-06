Fußball

14.06.2023

Abschied von Urgesteinen erfordert Neuaufbau

Plus Die SG TSV Zusamzell/FC Reutern stellt sich neu auf. Wer künftig das Sagen hat.

Von Oliver Reiser

Bei der SG TSV Zusamzell/FC Reutern steht ein Neuaufbau an. In den vergangenen Jahren waren die drei Kränzle-Brüder Steffen, Daniel und Dennis die Erfolgsgaranten bei der SG TSV Zusamzell/FC Reutern. Nun verlässt das Trio, dessen Großvater Gründungsmitglied des FC Reutern ist, den A-Klassisten, um sich dem knapp am Aufstieg in die Kreisliga gescheiterten SSV Neumünster-Unterschöneberg anzuschließen. Mit Franc Bytyqi bricht auch der bisherige Co-Spielertrainer seine Zelte an der Zusam ab, um künftig den SV Unterringingen zu trainieren. Mit Stephan Dopfer (47) verlässt zudem der langjährige Spielertrainer, der die SG zusammen mit Thomas Fischer vor fünf Jahren initiiert hatte, die Kommandobrücke. Daniel Bergmeir und Matthias Bernard wollen künftig in der AH des TSV Welden kicken.

Daniel Burda wird kickender Co-Trainer

Abteilungsleiter Daniel Faust ist zuversichtlich, dass man nach der knapp verpassten Aufstiegsrelegation mit einem neu aufgestellten Team erneut die Kreisklasse anstreben kann. Mit Markus Schwarzenberger (45) wurde ein neuer Trainer verpflichtet, der zuletzt beim SV Wulfertshausen (Kreisklasse Augsburg Mitte) tätig war. Von dort kommt auch Julian Burda, ein 22-jähriger Angreifer. Als kickender Co-Trainer wird dessen Bruder Daniel Burda (27) fungieren. Der Offensivspieler war zuletzt für den TSV Leitershofen am Ball, hat beim TSV Neusäß aber auch schon Bezirksliga gespielt. „Zwei bis drei weitere Neuzugänge sind noch geplant, da der Kader bisher recht klein ist“, sagt Faust, der jedoch noch kein Namen preisgeben will.

