Absteiger startet mit zweistelligem Heimsieg

Mit einem furiosen 10:1-Heimsieg gegen den VfR Foret konnte der Kreisliga-Absteiger SSV Anhausen in die neue Saison der Kreisklasse Nordwest starten. Der zweite Absteiger TSV Neusäß besiegte den Aufsteiger SVD Erlingen mit 4:1.

Kreisklasse Nordwest

SSV Anhausen – VfR EM Foret 10:1 (4:0). Beim 10:1-Sieg ließen sie den Gästen aus Foret nicht den Hauch einer Chance. Vier Tore für den SSV erzielte Alexander Micheler (7./23./61./65.). Die restliche Torausbeute teilten sich Michael Duda (38./42.), Joschka Lackner (51.), Michae Schrettle (57.), Jakob Sitka (81.) und Hannes Maletzke (87.). Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Ali Günddüz (64.). TSV Täfertingen – TSV Dinkelscherben II 6:1 (2:0). Bereits nach acht Minuten lag Täfertingen mit 2:0 in Führung durch Treffer von Vasile Isaila (5.) und Robert Markovic-Mandic (8.). Auch nach dem Seitenwechsel dominierte die Heimelf und legte noch vier weitere Treffer durch Vasile Isaila (53.), Robert Markovic-Mandic (67.), Simon Weis (72.) und Mohamed Toure (75.) nach. Für die Gäste konnte Michael Hafner den Ehrentreffer erzielen (65.) FC Langweid – TSV Ustersbach 4:2 (1:1). Mit einem Eigentor durch Malik Benzanech ist der TSV Ustersbach in die Saison gestolpert (7.). Doch mit zwei Treffern von Torjäger Dennis Biber (18./54.) konnte der TSV das Missgeschick ausmerzen und mit 2:1 in Führung gehen. Aber ein gut aufgelegter Christoph Werner drehte die Partie mit einem Doppelpack in nur vier Minuten zu Gunsten des FCL (57. Elfmeter/61.). Michael Angerer traf zum 4:2-Endstand (63.). SV Gablingen – FC Emersacker 4:4 TSV Neusäß – SV Erlingen 4:1 (1:0) Einen guten Einstand konnte der Kreisliga-Absteiger aus Neusäß in der Kreisklasse feiern. Mit Toren von Tomislav Rezo (33.), Giteh Landing (69.) und einem Doppelpack von Teeo Pajazic (74./86.) ließ er beim ersten Heimspiel nichts anbrennen und sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Wolf (56.) nicht bremsen. TSV Leitershofen – SC Biberbach 2:1 (0:1) Gleich die erste Aktion brachte die Gästeführung durch Lukas Huber (2.). Durch einen verwandelten Handelfmeter von Max Wieland (65.) gelang dem TSV Leitershofen der Ausgleich. Nach Chancen auf beiden Seiten brachte ein Eigentor von Simon Wiedemann, der unbedrängt in den eigenen Kasten einköpfte, die Entscheidung (80.). Damit stand am Ende ein glücklicher Sieg für die Leitershofer in der Ergebnisliste.

Kreisklasse Süd