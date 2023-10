Fußball

16.10.2023

Absteiger TSV Fischach gerät in Gessertshausen unter die Räder

Plus Und dabei hatte es lange Zeit nicht nach einer deutlichen Klatsche für den TSV Fischach im Derby beim SV Gessertshausen ausgesehen.

Seit 2017 konnte der SV Gessertshausen kein Spiel mehr gegen den TSV Fischach gewinnen. Keine Wunder, denn die Kicker aus der Staudenmetropole waren da meist in der Kreisklasse vertreten. Dafür gab es diesmal eine saftige Klatsche. Mit 5:1 gewann der SV Gessertshausen das Derby der A-Klasse Süd. Für Fischach war es das achte sieglose Spiel in Folge. Seit dem Abstieg hat der Absteiger in dieser Saison nur ein einziges Spiel gewonnen.

Die Gäste waren zunächst das aggressivere Team und setzten den SVG mit konsequenten Forechecking mächtig unter Druck. Und wenn Gessertshausen Keeper Ferdinand Ströhl in der 8. Spielminute nicht zur Stelle gewesen wäre, hätte Johannes Kugelmann bei einem Kopfball diese starke Anfangsphase mit dem Fischacher Führungstreffer krönen können.

