Achsheim kontert Ellgau aus - Lützelburg feiert Kantersieg

Kreisklassen-Absteiger TSV Lützelburg erwischte einen Auftakt nach Maß mit einem 7:1-Heimsieg gegen die SG SV Adelsried/TSV Welden II. Der SV Achsheim freut sich über einen knappen 1:0-Erfolg beim TSV Ellgau - dem ersten Sieg gegen Ellgau seit über zehn Jahren.