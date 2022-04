Fußball

vor 19 Min.

Allerletzte Chance zur Auferstehung

Zwei richtungsweisende Spiele stehen für den SV Cosmos Aystetten auf dem Ostermenü. In Olching und Neuburg müssen Fabian Krug, Filip Marijanovic, Pascal Mader, Adnan Muminovic, Maximilian Drechsler und Kapitän Benni Schmoll (von links) gegen den zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf ran.

Plus Wenn man noch einen letzten Strohhalm ergreifen will, muss der SV Cosmos Aystetten über Ostern beide Spiele gegen direkte Konkurrenten gewinnen.

Von Oliver Reiser

Ostern ist das Fest der Auferstehung. Auch für den SV Cosmos Aystetten? Wenn das Schlusslicht den allerletzten Strohhalm im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga Südwest noch ergreifen will, dann muss man die beiden Spiele gegen die direkten Konkurrenten am Karsamstag beim SC Olching und am Ostermontag beim VfR Neuburg gewinnen. Das dürfte allen Beteiligten klar sein.

