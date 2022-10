Altenmünster macht es unnötig spannend

Plus Hart erkämpfter 2:1-Sieg des SC Altenmünster gegen Türk Gücü Lauingen.

Unnötig spannend machte es der SC Altenmünster im Heimspiel der Fußball-Kreisliga West beim 2:1-Sieg gegen Türk Gücü Lauingen. Nachdem die Hausherren nach einer 2:0-Führung weitere Chancen leichtfertig liegen ließen und der Tabellennachbar in der 77. Minute verkürzte, musste um den dritten Dreier in Serie noch gezittert werden.