Altenmünsters Angriff läuft auf Hochtouren

Der SC Altenmünster scheint für den Start in die Kreisliga West gerüstet zu sein. Im letzten Testspiel gab es einen 6:1-Sieg gegen den Nachbarn SV Villenbach, der in der Kreisklasse West 2 zugange ist. Der TSV Welden verlor seine Generalprobe beim SC Bubesheim mit 0:1..

SC Altenmünster - SV Villenbach 6:1 (3:1). Auch gegen den letztzjährigen Vizemeister der Kreisklasse West II lief der Angriffs-Express des SC Altenmünster auf Hochtouren. Bei der geglückten Generalprobe vor dem Punktspielstart gegen den TSV Burgau trafen Patrick Pecher und Niklas Rigel für den heimischen West-Kreisligisten jeweils doppelt. Jonas Schuster und Stefan Kirchberger waren je einmal erfolgreich. Villenbachs Ehrentreffer ging auf das Konto von Marcus Illmer, der zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. (her)

SC Bubesheim - TSV Welden 1:0 (0:0). In einer Partie auf Augenhöhe erzielte Mohammad Bakbak in der 88. Minute den Siegtreffer für den West-Kreisligisten im Duell mit dem Augsburger Kreisligisten.

SV Erlingen - TSV Wertingen II 1:1 (0:1). Die Pausenführung der Gäste aus der Kreisklasse Nord 2 durch einen Treffer von Bastian Völk (40.) glich der neue spielende Co-Trainer des Aufsteigers in die Kreisklasse Nordwest, Christoph Wagemann, in der 65. Minute aus.

TSV Klosterlechfeld - TSG Stadtbergen 1:3 (1:1). Trotz einer Zeitstrafe gegen Patrik Starcevic (35.) ging die TSG in Unterzahl durch Kevin de Giglio in Führung (38.). Maximilian Eder glich für die Hausherren aus (44.). Nach dem Wechsel und vielen Wechseln trafen Batuhan Aysan (88.) und Ömer Dogan (90.+2) in der Schlussphase zum 3:1-Sieg für die TSG.

TSV Ustersbach - SG Fischach II 5:1 (5:0). Torjäger Dennis Biber (3), Selami Murseli und Daniel Neu sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Die Gäste kamen durch Lukas Simon zum Ehrentreffer (82.).

BC Rinnenthal II - CSC Batzenhofen 5:0

SV Bergheim - SV Gessertshausen 4:1

SF Friedberg - SpVgg Deuringen 2:2

SV Gold-Blau Augsburg II - TSV Meitingen II 3:5

VfL Ecknach II - SG Margertshausen/Fischach 3:1

DJK Göggingen II - SV Biburg 2:4

SG Münster/Holzheim - SV Ehingen/Ortlfingen 3:0