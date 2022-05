Am Ende muss Meitingens Trainer auf die Tribüne

Plus Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit gelingt dem TSV Meitingen noch ein 2:0-Sieg gegen den FC Horgau und damit die Revanche.

Der TSV Meitingen hatte nach einem unglücklichen 3:3-Remis nach einer 3:1-Führung aus dem Hinspiel noch eine offene Rechnung mit dem FC Horgau zu begleichen. Doch lange Zeit war davon beim 2:0 (0:0)-Heimsieg der Lechtaler nur wenig zu sehen.