Fußball

28.11.2022

Am letzten Spieltag gibt es die erste Saisonniederlage

Plus SV Wörleschwang hält mit 3:0-Sieg in Biberbach die Spannung in der A-Klasse Nordwest aufrecht.

Ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres hat es den SC Biberbach erwischt. Der bisher ungeschlagene Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Nordwest musste beim 0:3 gegen den SV Wörleschwang die erste Saisonniederlage hinnehmen. Doppelt bitter, denn das Spiel wurde neu angesetzt, nachdem es 28. August beim Stan von 1:0 für den SCB wegen einer Verletzung eines Wörleschwanger Spielers 15 Minuten vor Schluss abgebrochen wurde.

