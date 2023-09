Anhausen steckt jetzt schon im Abstiegskampf

Plus Nach der 1:7-Pleite beim Spitzenreiter setzt es für den SSV eine bittere Heimniederlage. Ortsrivale TSV Diedorf mit Last-Minute-Sieg beim Favoriten TSV Pfersee.

Der SSV Anhausen mussten nach der 1:7-Schlappe unter der Woche auch gegen die TG Viktoria eine bittere 2:4-Heimniederlage einstecken und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Dank einer überragenden Effektivität in der ersten Halbzeit und weil sich der SV Ottmarshausen bis zum Schluss nicht von der robusten Gangart der Hausherren die Schneid abkaufen ließ, nahmen die Gäste beim TSV Merching mit 2:2 einen Punkt mit. Die SpVgg Westheim kam gegen den FC Königsbrunn mit 0:6 unter die Räder. Auch der TSV Welden (1:1 gegen Kleinaitingen) muss weiter auf den ersten Sieg, während der TSV Diedorf mit einem 2:1 beim TSV Pfersee überraschte.