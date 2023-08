Fußball

Anhausens Trainer Koch freut sich auf einen heißen Tanz in Diedorf

Plus Während der TSV Diedorf den SSV Anhausen zum Derby empfängt, hat der SV Ottmarshausen mit einem harten Programm zu kämpfen.

Von Tobias Müller

In der Kreisliga Augsburg eröffnet der SV Ottmarshausen den bevorstehenden vierten Spieltag nur zwei Tage nach dem Pokalderby gegen den SV Cosmos Aystetten beim FC Königsbrunn (Freitag, 18.15 Uhr). Der TSV Welden tritt beim ASV Hiltenfingen an (Samstag, 15 Uhr), bevor der TSV Diedorf zum Derby den SSV Anhausen empfängt (Sonntag, 15 Uhr). Zeitgleich ist der zuletzt spielfreie TSV Neusäß beim Absteiger Kissing zu Gast, während die SpVgg Westheim bei der SpVgg Lagerlechfeld bestehen muss. Der TSV Zusmarshausen schließt den Spieltag erst am Dienstagabend gegen den FC Kleinaitingen (19 Uhr) – die Partie wurde auf Anfrage des TSV urlaubsbedingt verschoben.

FC Königsbrunn - SV Ottmarshausen . Mit den Gegnern Zusmarshausen , Aystetten (Pokal) und Königsbrunn hat es diese Englische Woche für den SV Ottmarshausen in sich. Nach einer deutlichen Heimpleite gegen den TSV Zusmarshausen (0:6) musste die Mannschaft von Trainer Oliver Haberkorn am Mittwoch auch noch das Pokal-Aus gegen den SV Cosmos Aystetten hinnehmen (2:6). „Gegen Zusmarshausen waren wir chancenlos und Aystetten hat unsere Fehler eiskalt bestraft, trotzdem bin ich mit der Leistung von Mittwoch zufrieden“, sagt Haberkorn . Am Freitagabend ist sein Team zu Gast beim FC Königsbrunn . „Leider hat es nicht geklappt, das Spiel zu verlegen, also müssen wir wieder ran, es hilft ja nichts“, sagt der Coach und merkt an, dass einige seiner Spieler wegen der Partie sogar ihren Urlaub um einen Tag verschoben haben.





ASV Hiltenfingen - TSV Welden . Bis kurz vor Schluss durften die Fans des TSV Welden am vergangenen Sonntag gegen den FC Königsbrunn auf einen Punkt hoffen. In der 82. Spielminute erzielten die Gäste auf dem Theklaberg jedoch den 3:2-Siegtreffer. „ Königsbrunn hat sich gegen uns schon geplagt, ich kann auf jeden Fall einen Aufwärtstrend unserer Leistungen erkennen“, zeigt sich Weldens Trainer Jürgen Völk zuversichtlich. Am Samstag gastiert seine Mannschaft beim ASV Hiltenfingen . „Obwohl wir uns noch am Anfang der Saison befinden, müssen wir dort etwas mitnehmen und das traue ich uns auch zu“, betont Völk .





TSV Diedorf - SSV Anhausen . Nach einem durchwachsenen Saisonauftakt konnte der TSV Diedorf am spielfreien Wochenende etwas regenerieren und sich auf den bevorstehenden Kracher vorbereiten. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger im Derby den SSV Anhausen . Rund sechs Jahre sind seit dem letzten Aufeinandertreffen der Kreisliga-Saison 2017/18 vergangen. „ Anhausen ist eine spielstarke Mannschaft, aber wir sind bereit, unsere ersten drei Punkte zu holen“, betont Diedorfs spielender Co-Trainer Alexander Galis .



Der SSV Anhausen konnte sich am vergangenen Wochenende im heimischen Waldstadion gegen den TSV Pfersee einen Punkt sichern (2:2). SSV-Coach Dominik Koch hatte im Vorfeld von seiner Mannschaft eine klare Reaktion gefordert. „Die haben wir gezeigt, das war ein ganz anderer Auftritt als noch gegen Königsbrunn .“ Dem bevorstehenden Derby in Diedorf sieht er gelassen entgegen. „Für den TSV als Aufsteiger ist das Spiel ein großes Highlight und sie werden sicher über 100 Prozent geben, trotzdem geht es nur um drei Punkte und wir werden dagegenhalten“, sagt Koch und fügt hinzu: „Das wird sicher nicht nur wegen der Temperaturen ein heißer Tanz, wir freuen uns darauf.“ Einziger Wermutstropfen ist der Ausfall seines Mittelfeldstrategen Raphael Schimunek , der sich gegen Pfersee am Knie verletzt hat.





SpVgg Lagerlechfeld - SpVgg Westheim . Die SpVgg Westheim hatte sich gegen den SC Kissing am vergangenen Sonntag mehr erhofft. Auf dem heimischen Kobel unterlag man dem Bezirksliga-Absteiger mit 0:4. „ Kissing war an dem Tag eine Nummer zu groß für uns, wir waren innerhalb unserer Möglichkeiten bemüht, aber sie haben unsere Fehler jedes Mal eiskalt bestraft“, resümiert Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka . Am kommenden Sonntag tritt sein Team zu Gast bei Liga-Primus Lagerlechfeld an. „Wir wollen die Chance nutzen, die wir eigentlich nicht haben“, betont der Coach. Für die kommende Partie muss Hanselka auf einen seiner Ersatzkeeper zurückgreifen, da sich seine Nummer Eins Daniele Miccoli im Urlaub befindet.





SC Kissing - TSV Neusäß . Nach der Niederlage gegen den ASV Hiltenfingen (0:1) kam das spielfreie Wochenende für den personell geschwächten TSV Neusäß durchaus gelegen. „Wir haben das Wochenende genutzt, um die ersten beiden Partien zu analysieren und an unseren Schwachstellen zu arbeiten“, sagt der Neusässer Co-Trainer Marcel Schoder , der wegen einer Rot-Sperre in der kommenden Partie fehlen wird. Gegen den SC Kissing am Sonntag hat Schoder eine klare Vorgabe an seine Mannschaft. „Ich will im Spiel die Dinge sehen, die wir jetzt fast zwei Wochen trainiert haben, da ist mir der Gegner relativ egal“, betont der spielende Co-Trainer. Mit dem verletzten Özgün Kaplan fällt eine seiner Stammkräfte weg.





TSV Zusmarshausen - FC Kleinaitingen . Nach einem Dämpfer am ersten Spieltag hat der TSV Zusmarshausen zu seiner Form aus der Vorsaison gefunden. Ohne ein Gegentor triumphierten die Autobahner zuletzt deutlich beim SV Ottmarshausen (6:0). „Die Mannschaft hat sowohl taktisch als auch in Sachen Intensität umgesetzt, was wir vorgegeben haben“, resümiert TSV-Spielertrainer Lukas Drechsler . Am Dienstag will seine Mannschaft die Siegesserie auf heimischem Rasen gegen Aufsteiger Kleinaitingen fortsetzen. „Ich bin dankbar, dass Kleinaitingen der Verlegung auf Dienstag zugestimmt hat, aber natürlich wollen wir den nächsten Sieg holen – die Höhe des Ergebnisses ist mir dabei egal“, sagt Drechsler .

