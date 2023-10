Anhauser Rettungsschirm geht nicht auf

Plus Trotz Trennung vom Trainer und Neuverpflichtungen zweite 1:5-Schlappe in Folge.

Nach der zweiten 1:5-Heimschlappe in Folge leuchtet beim SSV Anhausen die Rote Laterne der Fußball-Kreisliga Augsburg heller, denn je. Vor dem Kellerduell gegen den FC Kleinaitingen hatte man beim Schlusslicht die Reißleine gezogen, sich von Trainer Dominik Koch getrennt und mit Stefan Strohhofer und Max Reiser in einer Nacht-und Nebel-Aktion zwei Neuzugänge verpflichtet, Doch der Rettungsschirm ging nicht auf.

Der ehemalige Bayern- und Landesliga-Torjäger Stefan Strohhofer erzielte zwar in seinem ersten Spiel seinen ersten Treffer – doch da war es schon viel zu spät, denn es handelte sich um das 1:4 in der 51. Minute.