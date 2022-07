Auerbach in Ustersbach in Torlaune

Plus Die SpVgg gewinnt den Vergleich der Kreisklassen beim TSV Ustersbach mit 6:1. Ein Neuzugang führt sich mit Hattrick ein.

Bei den Süd-Kreisklassisten TSV Ustersbach und SSV Margertshausen läuft noch nicht alles nach Plan. Ustersbach verlor mit 1:6 gegen die SpVgg Auerbach, Margertshausen ist gar noch gänzlich sieglos in der Vorbereitung. Aber bis zum 7. August sind ja noch zwei Wochen hin.