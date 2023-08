Auerbacher erzielt nach Einwechslung einen Hattrick in 17 Minuten

Plus Tops & Flops des Spieltages: Edrisa Jaiteh von der SpVgg Auerbach/Streitheim avanciert nach seiner Einwechslung mit drei Toren zum Matchwinner.

Zum 7:1-Sieg des TSV Lützelburg gegen die SG SV Adelsried/TSV Welden II steuerte Christoph Bichler vier Treffer bei. Alle Tore erzielte er noch vor der Pause, bereits nach fünf Minuten hatte er schon zweimal getroffen. Neben Edrisa Jaiteh von der SpVgg Auerbach/Streitheim war auch Christoph Werner vom FC Langweid dreimal erfolgreich. Am 6:3-Sieg seiner Mannschaft bei der SpVgg Bärenkeller hatte er damit großen Anteil. Jeweils zwei Tore erzielten Frederic Arndt (SpVgg Deuringen), Maximilian Krainik (SV Gablingen), Sebastian Müller ( TSV Zusmarshausen), Florian Kamissek (TSV Lützelburg) und Daniel Burda (SG Zusamzell/Reutern).

260 Fußballfans wollten das Augsburger Landkreisderby in der Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Meitingen und dem FC Horgau (3:1) sehen. Zum Spiel zwischen dem TSV Dinkelscherben und der SG Niedersonthofen/Martinszell (2:2) kamen 200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Gut besucht waren auch die Partien TSV Gersthofen – TSV Hollenbach (198) und TSV Unterthürheim – SV Ehingen/Ortlfingen (150).