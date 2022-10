Fußball

08.10.2022

Auf Dauerregen folgt die Grippewelle

Plus Nachdem man mit einem 7:2-Sieg wieder auf Touren gekommen ist, wird der SSV Ottmarshausen jetzt ausgebremst. Schlusslicht SSV Anhausen will die Rote Laterne abgeben.

Am vergangenen Spieltag wurden zwei Partien der Kreisliga Augsburg wegen Starkregen abgebrochen beziehungsweise ganz abgesagt. Die Aussichten für das kommende Wochenende versprechen witterungsmäßig einen planmäßigen Ablauf aller Partien. Die Gruppe hat den SV Ottmarshausen gestoppt, der seine Partie beim TSV Schwaben Augsburg II auf den 2. November verlegt hat. Eine gute Gelegenheit für den SSV Anhausen, mit dem ersten Heimsieg gegen die TG Viktoria Augsburg die Rote Laterne abzugeben. Die SpVgg Westheim muss in Pfersee bestehen (Sonntag, 15 Uhr). Zeitgleich tritt der TSV Neusäß beim Tabellenführer aus Langerringen an. Der TSV Zusmarshausen schließt den Spieltag beim ASV Hiltenfingen (Sonntag, 16 Uhr).

