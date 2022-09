Auf Hagelsturm folgt ein Torhagel

Plus Erst flüchten die Spieler vor einem heftigen Gewitterschauer, dann tritt der TSV Meitingen die Flucht nach vorne an, bevor die Dunkelheit für einen Abbruch sorgen kann.

Hagel, Blitz und Donner benötigte der TSV Meitingen, um gegen den FC Maihingen einen klaren 5:2-Sieg einzufahren. Trotz der deutlichen Führung zitterte man noch Dunkelheit entgegen, ob die 90 Minuten gegen den Aufsteiger aus dem Ries auch zu Ende gespielt werden kann.