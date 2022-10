Aufatmen beim TSV Fischach nach Sieg im Kellerderby

Plus TSV Fischach bezwingt in der Kreisklasse Süd das Schlusslicht Langenneufnach mit 3:0.

Im Kellerduell der Kreisklasse Süd besiegte der TSV Fischach den Tabellenletzten SpVgg Langenneufnach hochverdient und klar mit 3:0. Der TSV Ustersbach nutzte bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Hurlach seine Chancen nicht.