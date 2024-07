Fußball

02.07.2024

Aufsteiger, Absteiger und Attraktionen

Plus So sehen die Ligen im Kreis Augsburg aus. Die Spielleiter haben die heimischen Kicker für die kommende Runde eingeteilt. Alle vier Nordwest-Teams gehen in der Bezirksliga Nord an den Start.

Von Oliver Reiser

In die Gruppe Nord der Bezirksliga eingegliedert hat Bezirks-Spielleiter Matthias Lingg alle vier Vereine aus dem nordwestlichen Landkreis Augsburg. Zum TSV Gersthofen, FC Horgau und TSV Meitingen gesellt sich nun der TSV Dinkelscherben, der aus der Bezirksliga Süd umgesiedelt wurde. Dort ist die Freude groß, dass dem gestellten Antrag stattgegeben wurde, zumal mit dem Aufsteiger TSV Ziemetshausen ein echtes Lokalderby hinzu kam. Das war in der Vergangenheit eher selten; auch in seiner bislang letzten Bezirksliga-Saison 22/23 spielte Ziemetshausen im Süden.

In der Süd-Liga gehen aus dem Landkreis der Landesliga-Absteiger TSV Bobingen, SV Türkgücü Königsbrunn und die Aufsteiger FC Königsbrunn und SpVgg Lagerlechfeld an den Start.

