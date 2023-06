Aufsteiger ärgert Absteiger

Plus Nur 3:3 für den TSV Gersthofen beim SC Griesbeckerzell. TSV Meitingen hält gegen Bayernligisten mit.

Nach dem TSV Dinkelscherben (0:4 gegen Schwaben Augsburg) und dem SV Cosmos Aystetten (1:2 beim TSV Wertingen) konnten auch der TSV Gersthofen und den TSV Meitingen ihre ersten Testspiele nicht gewinnen. Der Landesliga-Absteiger kam beim Bezirksliga-Aufsteiger über ein 3:3 nicht hinaus.